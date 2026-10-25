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أعداد جريدة الشروق
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ماجواير يعلق على أنباء إقالة مايكل كاريك من تدريب مانشستر يونايتد

محمد جلال
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 7:55 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 7:55 م

علق هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إقالة مايكل كاريك، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد، في نتيجة زادت الضغوط على كاريك، وسط تساؤلات بشأن مستقبله مع الفريق.

وسُئل ماجواير عن مدى صحة الأنباء التي تشير إلى إمكانية إقالة المدير الفني بعد الخسارة، ليرد قائلًا: «إنها مجرد شائعات، كما ذكرت. لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، ولست في موقع يسمح لي بالتعليق على مستقبل المدرب، فأنا لست عضوًا في مجلس الإدارة».

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد: «وظيفتي هي لعب كرة القدم، وتقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي، ومساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق الانتصارات».

وتأتي تصريحات ماجواير في وقت يمر فيه مانشستر يونايتد بفترة صعبة، بعدما واصل الفريق نتائجه السلبية، لتتزايد الضغوط على كاريك في ظل تراجع الأداء والابتعاد عن المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


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