الأهلي يحتفل بهداف الجيل الحالي في أفريقيا حسين الشحات

احتفى النادي الأهلي بالهدف الذي سجله حسين الشحات، نجم الفريق، خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ويلتقي الأهلي مع نظيره كيتارا الأوغندي مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

ونشر النادي الأهلي صورة حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «هداف الجيل الحالي في البطولات الإفريقية».

ووقع حسين الشحات على هدف التقدم للأهلي في المباراة، مع الدقيقة 38، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس المرمى ووضعها ساقطة من خارج حدود منطقة الجزاء.

وأصبح هدف حسين الشحات في مباراة اليوم، هو الهدف رقم 700 في تاريخ مباريات الأهلي في البطولات الأفريقية المختلفة.

وعزز حسين الشحات مكانته في صدارة قائمة هدافي الأهلي في البطولات القارية من الجيل الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفًا، 23 منها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يليه محمد مجدي أفشة برصيد 12 هدفًا جميعها في دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 28 أكتوبر الجاري، في القاهرة.