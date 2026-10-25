احتفل النادي الأهلي بالوصول للمباراة رقم 700 خلال تاريخ النادي في البطولات الأفريقية، وذلك خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ويلتقي الأهلي مع نظيره كيتارا الأوغندي مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «700 هدف.. ملك إفريقيا النادي الأهلي».

ووقع حسين الشحات على هدف التقدم للأهلي في المباراة، مع الدقيقة 38، بعدما استغل كرة مرتدة من حارس المرمى ووضعها ساقطة من خارج حدود منطقة الجزاء.

وأصبح هدف حسين الشحات في مباراة اليوم، هو الهدف رقم 700 في تاريخ مباريات الأهلي في البطولات الأفريقية المختلفة.

ويكفي الأهلي الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 28 أكتوبر الجاري، في القاهرة.