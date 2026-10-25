شرطة العاصمة الألمانية تسجل 585 جريمة تتعلق باستخدام أسلحة نارية خلال نصف عام

أفاد تقرير إعلامي بأن شرطة العاصمة الألمانية برلين سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 585 جريمة جرى استخدام أسلحة نارية فيها.

وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أن هذه الجرائم شملت 324 حالة تهديد و261 حالة إطلاق نار. وبدورها، أكدت الشرطة صحة الأرقام التي وردت في هذا التقرير.

وبحسب الصحيفة، وصل عدد هذه الحالات خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 561 حالة. وتشمل الإحصاءات أيضًا الأسلحة الصوتية وأسلحة المواد المهيجة وأسلحة الإشارات. وأُطلقت أعيرة نارية من أسلحة نارية حقيقية في 65 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأفاد التقرير بأن الشرطة تشتبه في وقوع جرائم في 62 حالة من هذه الحالات. وسُجل 118 شخصًا بوصفهم متضررين، بينهم قتيلان.

ومنذ تأسيس الوحدة الخاصة "فيروم" التابعة لشرطة برلين، فتحت الوحدة 708 إجراء تحقيق، واستصدرت 77 مذكرة اعتقال، وضبطت73 سلاحًا ناريًا حقيقيًا. وتأسست الوحدة في نوفمبر 2025، وتستهدف على وجه التحديد استخدام الأسلحة النارية في مجال الجريمة المنظمة. وتتولى مجموعة التحقيق "تيلوم"، التي تعني باللاتينية "سلاح الهجوم"، متابعة هذه القضايا لدى النيابة العامة في برلين.

وكانت إحدى الحانات في منطقة شارلوتنبورج-فيلمرسدورف في برلين شهدت صباح أمس إطلاق أعيرة نارية باتجاه الواجهة الزجاجية للحانة بينما كان أشخاص بداخلها، ولم تسفر هذه الواقعة عن وقوع إصابات.

وتحقق وحدة "فيروم" أيضًا في قضايا أخرى، من بينها انفجار وقع في ساحة شتوتجارت بلاتس قبل أقل من أسبوعين، وإطلاق نار استهدف واجهة أحد المنازل ومقهى في منطقة نويكولن.