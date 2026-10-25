وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجزائري على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اليوم الأحد مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

صرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر والجزائر الشقيقة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمنا الحرص على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى المزيد من الأزمات.