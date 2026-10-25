مباحثات سعودية يونانية تركز على تنسيق الجهود بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائهما في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأحد تنسيق الجهود بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي، عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليونان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأحد، بعد أن أجريت لكيرياكوس مراسم الاستقبال الرسمية.

وأضافت "واس" أن الأمير محمد بن سلمان وكيرياكوس ميتسوتاكيس، استعرضا خلال الجلسة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في شتى المجالات.

كما بحث الجانبان السعودي واليوناني: "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي."

وفي بداية الجلسة رحب الأمير محمد بن سلمان بكيرياكوس ميتسوتاكيس في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء اليوناني عن بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد السعودي.

وتعتمد العلاقة بين السعودية واليونان في مجال أسلحة الدفاع الجوي بشكل رئيسي على إعارة ونشر بطارية صواريخ أمريكية الصنع من طراز "باتريوت" يديرها أفراد من القوات المسلحة اليونانية داخل المملكة.

ووقّع البلدان اتفاقية في أبريل 2021 لنشر بطارية باتريوت يونانية في المملكة بهدف حماية البنية التحتية للطاقة ومنشآت النفط (مثل منطقة ينبع) ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشاركت المنظومة التي يشغلها العسكريون اليونانيون في التصدي لعدة تهديدات جوية وطائرات مسيرة وصواريخ في أجواء السعودية بالتنسيق مع الدفاع الجوي السعودي.

ويتم تمديد ونشر البطارية اليونانية عبر مراجعات دورية وشهرية بين البلدين حيث أُجريت مباحثات أخيرة في أكتوبر الجاري بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس لبحث استمرار تواجد القوة اليونانية في "ينبع" على ساحل البحر الأحمر وترتيباتها الفنية والمالية.