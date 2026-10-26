الجيش الملكي يخطف بطاقة التأهل لمجموعات الكونفدرالية بهدف متأخر

حسم الجيش الملكي المغربي تأهله لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بعد الفوز على ضيفه فريق كورهوجو الإيفواري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني.

تقدم الجيش الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة سجلها يوسف الفحلي، فيما تعادل فريق كورهوجو في الدقيقة 54، قبل أن يخطف أنس باش هدف الفوز والتأهل لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 83.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في كوت ديفوار انتهت بالتعادل السلبي، ليحسم الجيش الملكي تأهله بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وتقام قريعة بطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.