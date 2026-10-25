إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالجيزة

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أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "تروسيكل"، بطريق المنصورية بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من إجراء التحريات والفحص، وقوع حادث التصادم بين السيارة ربع النقل والتروسيكل، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.