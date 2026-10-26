روبيو يقول إن المحادثات مهدت الطريق لعودة ماتشادو إلى فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المحادثات التي دعمتها الولايات المتحدة مهدت الطريق لعودة زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى وطنها.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) عن روبيو قوله على موقع "إكس" إن "الظروف التي سمحت بالعودة الآمنة للسيدة ماتشادو إلى فنزويلا هي النتيجة المباشرة لمحادثات المصالحة التي دعمتها الولايات المتحدة والتي شهدت بالفعل إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين وعودة المئات من الشخصيات السياسية المعارضة من المنفى".

وبعد حوالي 10 أشهر من مغادرتها السرية لفنزويلا، قالت ماتشادو اليوم الأحد إنها عادت إلى فنزويلا.

وكتبت ماتشادو على موقع "إكس" اليوم الأحد: "أنا هنا. معكم".

في غضون ذلك، أكد زعيم المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس على موقع "إكس" وصول ماتشادو وأنه سيكون إلى جوارها "في وقت قريب للغاية".

وكتب: "اليوم يوم مهم للغاية بالنسبة للفنزويليين. صوتنا السيادي يعود معها لقيادة وتوجيه هذه العملية! تعلمون ذلك، هذا حتى النهاية."

جاءت عودة ماتشادو إلى وطنها فنزويلا من المنفى مع تزايد الشكوك حول المستقبل الديمقراطي لفنزويلا - ودور الولايات المتحدة فيه.

ومنذ الإطاحة بمادورو، تخضع فنزويلا لحكم الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، حليفة مادورو منذ فترة طويلة والتي حصلت على مباركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافته.

وقد تجاوزت رودريجيز الوقت الذي سمح لها فيه بالعمل كرئيسة بالنيابة بعد القبض على مادورو ولم يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات.

واختبأت ماتشادو في فنزويلا لمدة 11 شهرا بعد احتجازها لفترة وجيزة في أعقاب احتجاج في يناير 2025. وبعد الهروب من البلاد بشكل سري، عادت إلى الظهور في ديسمبر من العام الماضي في النرويج، حيث حصلت على جائزة نوبل للسلام لتحديها السلمي لحكومة مادورو الاستبدادية.

وتطالب ماتشادو وحلفاؤها بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، لكن المسئولين الأمريكيين أكدوا أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولا.