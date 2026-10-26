إصابة 5 من طاقم سفينة شحن إثر فقدان السيطرة عليها قبالة السواحل الهولندية

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أصيب 5 من أفراد طاقم سفينة شحن إثر فقدان السيطرة عليها جراء الأحوال الجوية العاصفة قبالة جزيرة سخيرمونيكوخ الهولندية اليوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الهولندية.

وذكر التقرير أن الإصابات وقعت عندما انقطع سلسلة مرساة السفينة التي تحمل اسم يو إتش إل فريدوم.

وتم إجلاء اثنان من المصابين جوًا إلى المركز الطبي الجامعي في جرونينجن لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري الهولندية إنه لا تتوفر حتى الآن تفاصيل حول طبيعة الإصابات.

وساهمت زوارق إنقاذ ألمانية في مساعدة فرق الإنقاذ الهولندية، حيث شارك زورقا إنقاذ من ألمانيا في العملية.