كينيا: مقتل 24 شخصا جراء اصطدام حافلة بشاحنة قرب موقع حادث مميت سابق

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أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الأحد، مقتل 24 شخصا على الأقل جراء اصطدام حافلة بشاحنة على الطريق السريع الرئيسي في كينيا.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أسابيع من مقتل 17 شخصا جراء حادث آخر على الطريق السريع نفسه، الذي يربط العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية.

وأُصيب نحو 24 شخصا آخرين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأحد، ويتلقون العلاج، وفقا لبول كيسيينا، المشرف الطبي في مستشفى "ميتو أنديي"، الذي استقبل معظم المصابين.

وذكرت تقارير أن الركاب كانوا في طريق عودتهم من مراسم جنازة وقت وقوع الحادث.

وقدم الرئيس ويليام روتو تعازيه إلى أسر المتوفين، وأمر بإجراء فحوص لجميع مركبات النقل العام للتأكد من التزامها بالاشتراطات، بهدف الحد من حوادث الطرق.

وحث السائقين على "توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظا على الأرواح."

ويذكر أن السرعة الزائدة وسوء حالة الطرق عاملان مساهمان في وقوع حوادث السير في كينيا.