رسالة مؤثرة من والد لونين قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

حرص والد الحارس الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، على توجيه رسالة دعم مؤثرة إلى نجله، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرته على الظهور بمستوى مميز خلال اللقاء.

ويستضيف ملعب كامب نو مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

والد لونين يدعم نجله قبل الكلاسيكو

ويستعد لونين لحراسة مرمى ريال مدريد في المواجهة المرتقبة، في ظل غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، وهو ما يمنح الحارس الأوكراني فرصة جديدة لإثبات قدراته في واحدة من أصعب مباريات الموسم.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أعرب والد لونين عن ثقته الكاملة في نجله، مؤكدًا إيمانه بإمكاناته وقدرته على تقديم أداء يفوق التوقعات، حيث قال: «لدي ثقة كاملة ومطلقة بابني، وأعرف جيدًا الإمكانيات التي يمتلكها، وسيقدم اليوم مستوى أعلى بكثير مما يتوقعه الجمهور والوسط الرياضي».

فرصة جديدة أمام حارس ريال مدريد

وتكتسب مشاركة لونين في الكلاسيكو أهمية كبيرة، في ظل المسؤولية الملقاة على عاتقه لتعويض غياب كورتوا وحماية مرمى الفريق الملكي أمام هجوم برشلونة.

ويسعى الحارس الأوكراني إلى استغلال هذه الفرصة لتأكيد جدارته بالمشاركة في المباريات الكبرى، مستندًا إلى الخبرات التي اكتسبها خلال ظهوره في عدد من المواجهات الحاسمة بقميص ريال مدريد، خاصة في الفترات التي غاب خلالها الحارس البلجيكي.