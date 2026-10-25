حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقعده في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تجاوز عقبة كيتارا الأوغندي بنجاح، ليبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة من المنافسات القارية.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على كيتارا بنتيجة 4-0، في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليؤكد تفوقه بعدما فاز في لقاء الذهاب أيضًا، ويحسم التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

موعد قرعة الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، لتحديد مجموعات البطولة ومواجهات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يوجد الأهلي ضمن فرق التصنيف الأول في القرعة، وهو ما يضعه في انتظار التعرف على منافسيه في دور المجموعات، سعيًا لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

مشاركة جديدة للأهلي في الكونفدرالية

وتحمل مشاركة الأهلي في النسخة الحالية طابعًا خاصًا، إذ يخوض الفريق البطولة بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث، وفقًا لما ورد في تفاصيل مشاركته هذا الموسم.

وتُعد هذه المشاركة الرابعة للأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما تعود آخر مشاركة سابقة للفريق في المسابقة إلى عام 2015.

وسبق للنادي الأهلي التتويج بلقب الكونفدرالية مرة واحدة في تاريخه، وذلك عام 2014، بعدما تفوق على سيوي سبورت الإيفواري في المباراة النهائية، ليصبح أول نادٍ مصري يحقق اللقب.

ويأمل الفريق الأحمر في استثمار تأهله إلى دور المجموعات والمنافسة بقوة على البطولة، من أجل إضافة لقب قاري جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.