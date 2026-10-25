تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لطلب استدعاء المهاجم الدولي نذير بو علي للانضمام لصفوف منتخب الجزائر الأول خلال التجمع الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

أوضح الاتحاد الجزائري في خطابه أنه يطلب انضمام اللاعب بداية من يوم 9 نوفمبر المقبل في مركز المنتخب الوطني في سيدي موسى بالجزائر العاصمة، ويستمر مع محاربي الصحراء على أن يعود بعد انتهاء الأجندة الدولية يوم 18 نوفمبر.

وتألق نذير بو علي خلال الفترة الماضية بقميص نادي بيراميدز وسجل ثلاثة أهداف في 3 بطولات، كانت أمام القناة في كأس الرابطة، وأمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، وأمام المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.