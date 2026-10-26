 مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة شقة بمنطقة الفضالي شرق الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة شقة بمنطقة الفضالي شرق الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 1:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 1:46 ص

 لقيت سيدة، مصرعها، الأحد، إثر سقوطها من شرقة شقة بالعقار محل سكنها، كائن في شارع الفضالي، منطقة سيدي بشر قبلي، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بشأن سقوط سيدة من عقار في نهر الطريق.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، سقوط السيدة من مرتفع أمام مسجد الفضالي ما أسفر عن مصرعها في الحال.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد ذكر الجيران للشرطة أن الأم تركت أبنائها لجارتها وأوصتها عليهم، وذلك قبل أن تلقي بنفسها من مرتفع وتفارق الحياة.

وجارٍ التحري لبيان أسباب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق، والوقوف على ملابسات الحادث.


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