رئيس البورصة عن هبوط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 10%: الاستثمار في الأسهم طويل الأجل

تحدث عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن قرار إيقاف جلسة تداول، الأحد، لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10%.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن البورصة المصرية جذبت نحو مليون مستثمر جديد خلال السنوات الماضية، منهم نحو 600 ألف منذ مطلع العام الجاري، و299 ألفًا في عام 2025، و229 في 2024.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 50% من المستثمرين الجدد من فئة الشباب أقل من 30 عامًا، ويُعرفون بـ«الجيل الصاعد» لأنهم شهدوا فترات صعود الأسواق، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى نصائح للتعامل مع فترات الهبوط.

ونوه إلى أن الاستثمار في الأسهم يكون طويل الأجل، معلقًا:«محدش عاوز يشوف اللي حصل النهاردة أو يشوف خسائر إنما في نفس الوقت لازم كلنا نكون فاهمين إن الاستثمار في الأسهم طويل الأجل».

وذكر أن السوق المصرية بدأت مجددًا في استقطاب المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى عودة برنامج الطروحات ومنها «طرح بنك القاهرة».

وأضاف أن انخفاض أسعار الأسهم، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يُمثلان عوامل لجذب المستثمرين الأجانب للبورصة، متوقعًا إقبالهم عليها خلال الفترة القادمة.

وأكمل: «العواجيز كفاية في السوق اللي شافوا ثورات وشافوا انهيارات مالية عالمية عارفين إن الأزمات دي بتحصل، واللي بيستفيد منها المؤسسات المخضرمة اللي بيبقى مسئول عنها مديرين استثمار عندهم خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الأزمات».

واستكمل أن جميع بنوك الاستثمار الدولية التي قيّمت الأسهم المصرية مؤخرًا، أشارت إلى أنها تعتبر «رخيصة جدًا» مقارنة بمتوسط تقييم مصر، وأن تقييماتها أفضل من الأسواق المجاورة خاصة خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية.



وأوقفت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026 لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10%.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، فقد هبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» خلال بداية تعاملات اليوم، بنسبة 5.35% ليصل إلى 48321.27 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 11.51% ليصل إلى 15,205.61نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 10% ليصل إلى 20805.44 نقطة.

وكانت البورصة المصرية سجلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا جماعيا لمؤشراتها، تحت ضغط مبيعات مكثفة على الأسهم المقيدة، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 102 مليار جنيه.