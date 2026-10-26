رئيس جمعية الأوراق المالية: صعود البترول والتوترات الإقليمية تسببت في قلق المستثمرين وتراجع الأسهم

قال أيمن صبري، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التراجعات التي تشهدها البورصة المصرية قد تكون طبيعية في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، إلا أن حدة الهبوط وسرعته تعكسان حالة من الهلع الشديد داخل السوق.

وأضاف "صبري" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن البورصات تتأثر بحالتي الطمع والهلع، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول وعدم الاستقرار في المنطقة من الأسباب الاقتصادية التي تزيد من حالة القلق لدى المستثمرين، إذ أن بيئة البورصة العمل لا تكون قوية في ظل حالة عدم اليقين.

ورأى أن هناك بعض الآليات والمشكلات الهيكلية داخل السوق المصرية تحتاج إلى إعادة النظر، للحد من حدة التراجعات، وأن دخول مستثمرين أفراد بخبرات محدودة إلى السوق خلال العام والنصف الماضيين زاد من مستويات الهلع لديهم مقارنة بالمستثمرين الذين يمتلكون خبرة تمتد إلى 5 أو 10 سنوات.

وتابع أن هناك خلل في هيكل السوق، في ظل محدودية وجود المستثمرين الأجانب، وانخفاض مساهمة المؤسسات المحلية، معتبرًا أن إعادة النظر في هذه المشكلات الهيكلية قد تسهم في تحسين أداء السوق خلال فترات التقلبات.

وتباينت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد 25 أكتوبر 2026، إذ صعد مؤشر بورصة الكويت بينما هبط مؤشرى البورصة المصرية والسعودية هبوطًا حادًا