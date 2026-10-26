الزراعة: حققنا 98% اكتفاء ذاتيا من الدواجن و60% من اللحوم الحمراء بفضل مشروع البتلو

قال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة الرقعة الزراعية بمصر ارتفعت على مدار الـ12 عامًا الماضية من 9.1 مليون فدان إلى 10.5 مليون، بما يُمثل 4.5% من المساحة الكلية للدولة.

وأشار في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى الجهود المبذولة لإضافة 1.4 مليون فدان للقطاع الزراعي على مدار الـ12 عامًا الماضية، في إطار الاهتمام الرئاسي به.

واستكمل أن المساحة المحصولية للرقعة الزراعية بمصر تقدّر بـ17.5 مليون فدان، نتيجة لزراعة الأرض مرتين خلال العام، مشيرًا إلى أن «الجهود التي تمت على هذا القطاع عظّمت من الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي».

ولفت إلى التوسع الرأسي في القطاع الزراعي والذي يتضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، ومخرجات البحث العلمي، والتوسع في استخدام الأصناف الذكية مناخيًا من البذور «التقاوي»، ومستلزمات الإنتاج.

وذكر أن القطاع الزراعي مقسّم بين عدّة قطاعات بنسب متفاوتة، وتتضمن 57% للقطاع النباتي و35.5% للثروة الحيوانية والداجنة، و7.4% للإنتاج السمكي، مع نسبة بسيطة للإنتاج الحشري الذي يشمل العسل والحرير.

وأضاف أن الإنتاج السمكي يقترب من 2.1 مليون طن، وأن هناك اكتفاءً ذاتيًا من بيض المائدة بإنتاج يصل إلى 16 مليار بيضة سنويًا، واتجاهًا لتصدير البيض المجفف والمبستر.

وتابع أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن تصل إلى 98%، مضيفًا أن إنتاج اللحوم الحمراء يقدّر بنحو 600 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي 60%، وذلك بعد الاستثمارات التي وفّرتها الدولة لـ65 ألف مستفيد عبر المشروع القومي للبتلو والتي قدّرت بـ11.5 مليار جنيه بفائدة 5%.

وفي سياق آخر، أشار شطا، إلى زيادة رقعته الزراعية من 2.7 مليون فدان في 2014 إلى 3.7 مليونًا الموسم الماضي، وإلى ارتفاع نسبة توريد القمح من نحو 3 ملايين إلى 5 ملايين طن.

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