قالت الفنانة كندة علوش، إن وزنها تجاوز 80 كيلو بزيادة حوالي 20 كجم أثناء تصوير مسلسلها الأخير "خمسين- خمسين" جراء تعرضها لانتكاسة صحية.

وأضافت خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" أن تصوير المسلسل انتهى منذ نحو عام أو يزيد وكان مقررًا عرضه قبل ذلك، لافتة إلى أنها كانت تظهر في العمل بزيادة في الوزن تراوحت بين 18 لـ 20 كيلو.

وأضافت أن وزنها حينها "أكثر من 80 كيلو"، مشيرة إلى أنها تشاهد المسلسل برفقة زوجها الفنان عمرو وتتعجب: "عمرو.. قول لي إيه الثقة اللي جات لي إني أنزل من البيت أصور وأنا بالحجم ده؟!".

وأشارت إلى أن عمرو يوسف كان يشجعها ويؤكد لها أن الوزن الزائد ملائم تماما لطبيعة الشخصية، معربة عن سعادتها بعدم تلقي تعليقات قاسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "الناس أصبحت قاسية جدًا على السوشيال ميديا، وأنا سعيدة أني ما استقبلتش تعليقات سلبية مع أن وزني كثير، يمكن لأن الحجم لائق على الشخصية".

وأكدت رفضها الادعاء بتعمد زيادة وزنها 20 كيلو لأجل الدور، لافتة إلى أن الزيادة جاءت عقب تعافيها نسبيًا ثم تعرضها لـ "انتكاسة صحية" أدت لزيادة الوزن.

وأوضحت أنها خاضت رحلة شاقة استمرت لأكثر من عام لإنقاص الوزن بعيدًا عن أي تدخلات جراحية، مشيرة إلى أنها ركزت على تناول الأغذية الصحية وممارسة التدريبات الرياضية بانتظام بمعدل لا يقل عن 3 إلى 4 مرات أسبوعيا.

وأضافت أنها كانت تحرص في الساحل على ممارسة المشي السريع لتحقيق 10 آلاف خطوة يوميًا للمساعدة في حرق الدهون، وتفضيل المشي على الجري، مع مضاعفة كميات البروتين والخضراوات.

وأعربت عن رفضها لسياسة "الحرمان الكامل"، موضحة أنها تتناول كميات معتدلة من الخبز والأرز، مع الاقتصار على تقليل السكر بشكل كبير.