رئيس البورصة: السوق المصري أكثر جاذبية من الدول المحيطة ولا يزال يحتفظ بزخمه

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك عوامل حقيقية وراء تخارج الشباب السريع « Quick Exit» من البورصة، وأخرى مُضخمة نتيجة للإشاعات وعدم الفهم.

وذكر خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن توجه الشباب للاستثمار في البورصة يرجع لانتشار «منصات التداول»، وإلى تطور السوق خلال الفترة الماضية خاصة بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن هذا القانون سمح للشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية باستخدام التكنولوجيا المالية في التعاقد عن بعد مع المستثمرين الجدد، ما مكّنها من استقطاب أعداد كبيرة منهم، مضيفًا أن كثيرًا منهم يتجّهون إلى صناديق الاستثمار المرخصة.

ووجه بعض النصائح للمستثمرين الجدد، وتتضمن الاستثمار في هذه الصناديق، وأن تكون الاستثمارات تدريجية وعلى فترات زمنية للمشاركة في «ارتفاعات وانخفاضات السوق».

وفي سياق آخر، تحدث رضوان عن العوامل المؤثرة على البورصة المصرية مؤخرًا، ومنها حالة الترقب التي تشهدها الأسواق العالمية، والمرتبطة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد والبورصة المصرية، معقبًا أن «المؤشرات من أول السنة مازالت طالعة والسوق المصري مازل فيه زخم».

وتوقع أن تستعيد البورصة المصرية «قوتها» خلال الفترة القادمة، نتيجة لتقييماتها التي أصبحت أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق المحيطة.