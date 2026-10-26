قالت الفنانة كندة علوش، إنها تؤمن بـ "نظرية المؤامرة" لحماية عقول الأطفال من المحتوى "المؤذي والمريض والمخيف" بوسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن استخدام ابنتها "حياة" لجهاز "الآيباد" يقتصر فقط على أداء الواجبات المدرسية، وبعض ألعاب الذكاء والحساب الذهني، دون السماح بمشاهدة الفيديوهات.

وأشارت خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" إلى أن ابنتها تحمل هاتفا مخصصا للاتصال والرسائل فقط وليس "سمارت فون"، مؤكدة أنها تستهدف تأجيل امتلاك الهاتف الذكي لما بعد سن 12 عامًا وتتمنى مده لـ 14 عامًا.

وأعربت عن رعبها الشديد من تعريض الأطفال لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا عندي رعب من تعريض الأولاد للسوشيال ميديا، لأني مع نظرية المؤامرة للأقصى، بأن هناك جهات أيا كانت تسعى لتشويه عقول الأطفال عبر منصات مليئة بالحاجات المؤذية والمخيفة".

وأوضحت أنها منعت أبنائها من التصوير أو امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، عدم والظهور في المناسبات لكون مكانهم الطبيعي هو المنزل وبعيدًا عن الأضواء، معقبة: "أنا ضد أن الولد يكون عنده حساب على السوشيال ميديا أو يتعرض للأضواء".

وأشارت إلى أن توعيتها لابنتها جعلتها "محصنة" ضد تقليد زميلاتها، ورافضة لتقليعات استخدام مستحضرات العناية بالبشرة أو المكياج للأعمار الصغيرة، متابعة: "أنا غرست فيها أن قيمتها الحقيقية تنبع من عقلها ولطفها ومساعدتها للآخرين وطاقتها الإيجابية وليس من حقائب اليد أو الملابس والماركات".

ونوهت إلى غرسها مبادئ احترام كل البشر "دون تمييز طبقي أو مهني"، إلى جانب رعاية البيئة واحترام الحيوانات، لافتة إلى أن ابنها مرتبط بالحيوانات البحرية ومهووس بالحيتان لدرجة البكاء إذا رأى "شنطة بلاستيكية" في مياه البحر لخوفه من أن يتسبب في موته.