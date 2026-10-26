حريق يلتهم أتوبيس ركاب بالكامل في قنا دون وقوع إصابات

التهم حريق أتوبيس ركاب بالكامل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، أمام مدخل قرية المحروسة، دون وقوع إصابات بين الركاب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انفجار أحد إطارات الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى اندلاع النيران بشكل مفاجئ، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء المركبة، قبل أن تلتهمها بالكامل.

وسارع الركاب إلى إخلاء الأتوبيس فور اشتعال النيران، والابتعاد عن موقع الحريق، ما أسهم في نجاتهم جميعًا دون إصابات، رغم سرعة انتشار اللهب الذي أدى إلى تفحم المركبة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات الحريق.