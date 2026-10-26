اللواء محمد عبد المنعم: رسائل الرئيس بأسبوع القاهرة التاسع للمياه تمثل موقف الدولة والشعب والجيش

استعرض اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، دلالات كلمة الرئيس السيسي ، الأحد، خلال افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، بعنوان «المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن الرئيس وجّه بأن نهر النيل يُعتبر «شريان حياة وتنمية»، وشراكة بين دول تتعاون في أعمال التنمية داخلها.

ولفت إلى إشارة الرئيس بأن «منتدى القاهرة للمياه»، يُمثل نافذة للاشتراك في تنمية الدول المتشاطئة في حوض النيل.

وأوضح التأكيد الرئاسي بأن نهر النيل ليس «نهر مياه وإنما شريان حياة للمصريين والدولة»، محذرًا من المساس به، ومعلقًا: «لا أحد سيُعطي آخر أحقية إنه يضر بشريان الحياة الخاص به»

وذكر أن نهر النيل يوفر 98% من مواردها المائية المتجددة، معقبًا أن التصريحات الرئاسية اليوم هي «كلام القيادة المصرية، والشعب، والجيش، والدولة كلها» وأنه لن يُسمح بالمساس بنهر النيل أو التفريط به.



انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يستمر حتى الخميس 29 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تواجه تحديًا مائيًا خاصًا بحكم طبيعتها الجغرافية واعتمادها الرئيسي على نهر النيل، الذي يوفر لها أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع دعم التعاون بين دول حوض النيل.

وشدد الرئيس خلال كلمته على أن «أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي، هو رهان خاسر»، مؤكدًا أن حماية مصالح الشعب المصري مسئولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها.

وأوضح أن الأمن المائي مسئولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا، وحشد التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير المشروعات والشراكات التي تخدم الشعوب.