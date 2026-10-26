قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن نقص فيتامين «د» يُعتبر مشكلة صحية شائعة، وله العديد من الأعراض تتضمن الكسل، والخمول، وآلام العظام والعضلات دون سبب واضح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث الساعة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المناعة تتأثر بنقص فيتامين «د» ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بالعدوى الفيروسية، ونزلات البرد ، وغيرها.

واستعرض عددًا من العناصر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين «د»، وتتضمن الأسماك، واللحوم، بالإضافة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين 10 صباحا و3 عصرا لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة يوميا.

ولفت إلى بعض الدراسات الحديثة التي ربطت بين نقص فيتامين «د» والإصابة بالتوتر والاكتئاب، قائلًا: «الدراسات الحديثة تشير إلى أن عنصر مثل فيتامين «د» مهم جدًا للأمور النفسية».

وذكر وجود دراسات حديثة أشارت إلى أنه يُفضل أخذ أقراص فيتامين «د» مع فيتامين « k»، مؤكدًا أن تناولها يجب أن يتم تحت إشراف طبي.

