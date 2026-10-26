الاحتلال يشدد حصاره على الخليل ويُقيّد حركة الفلسطينيين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة الخليل أو الخروج منها، عقب احتجازهم لساعات عند سدة قلقس جنوب المدينة، وشددت إجراءاتها العسكرية وأغلقت مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها.

وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق سدة قلقس، التي تُعد منفذا رئيسيا لآلاف المواطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من عبورها سيرا على الأقدام لساعات، ما زاد من معاناتهم، وقيد حركتهم، لا سيما المرضى.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من عبور البوابات المغلقة عند مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، مع تركّز الإغلاقات عند مداخل مدينة الخليل وبلدات: إذنا، وبني نعيم، وحلحول، ومخيمي الفوار والعروب، واعتدت على مواطنين بالضرب، وحطّمت مركباتهم، واستخدمتها لإغلاق الطرق والمفترقات.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها على محافظة الخليل، وسط تصعيد الاقتحامات، والاعتقالات، والاعتداءات على المواطنين بالضرب والتنكيل، في ظل تفاقم معاناتهم في مختلف مناطق المحافظة.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق منطقتي "الجلدة" و"دير بحة" في مدينة الخليل، بعدما أخلت بالقوة أجزاء واسعة منها، حيث ارتفع عدد العائلات المتضررة من العدوان المتواصل على المدينة، منذ يوم الجمعة، إلى 338 عائلة، تضم أكثر من ألفي مواطن، وفق حصيلة غير نهائية.

وفي السياق، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، جرارا زراعيا وصهريج مياه يعودان لمجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال احتجزت الجرار والصهريج، أثناء تواجدهما في عاطوف.

س ر ش / م م ر

أ ش أ