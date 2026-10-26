زيلينسكي: اجتماع أمني في بروكسل يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه من المقرر عقد اجتماع أمني في بروكسل هذا الأسبوع، يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لمناقشة مبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأضاف -في تصريحات للتليفزيون االأوكراني- أنه في يوم الثلاثاء الماضي في أوسلو، لم يكتفِ بإجراء محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف -بحضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور- بل أجرى مفاوضات ضمت مجموعة أوسع، شملت مستشاري الأمن لقادة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى بيورن سيبرت، رئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال زيلينسكي: " يريدون مناقشة قضايا الأمن والضمانات ودور الاتحاد الأوروبي بشكل معمق. إنهم يرغبون في عقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل، يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على المستوى الرئاسي وحلف الناتو على مستوى الأمين العام. لا أعلم ما إذا كان سينضم آخرون إلى هذه المجموعة في بروكسل، حيث يقع هناك مقر كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. نحن نخطط بالفعل لعقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء أو الأربعاء".