قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تشترط إدراج شهادة الثانوية العامة ضمن المستندات المطلوبة للقيد بها سابقًا، لثقتهم في وجود معايير واضحة لمعادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات، أو اعتماد شهادات الدارسين داخل الجامعات المصرية والأجنبية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن أحد مواد قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ينص على مشاركتها في وضع السياسات الصحية وكل ما يتعلق بالأطباء وإعدادهم بدءًا من دخول كلية الطب.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة كشفت عن توجّه بعض الطلاب المصريين لدراسة الطب في أوكرانيا وعدد من دول شرق أوروبا رغم حصولهم على الثانوية الأدبية ودون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب بمصر.

وتابع أن النقابة اكتشفت هذه الحالات بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وعودة هؤلاء الطلاب لاستكمال دراستهم في مصر، موضحًا أن قوانين تلك البلاد لا تشترط حتى الحصول على الثانوية العامة لدراسة الطب بها، وأنها لا تمنح الخريجين تصريحًا لمزاولة المهنة داخلها، وأنها «تقول له ارجع بلدك وجرب في الناس عندك».

وأضاف أن النقابة فوجئت بافتتاح فروع هذه الجامعات داخل مصر، وفق القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، دون استشارتها، مؤكدًا:«فوجئنا أن هذا القانون موجود ويتم العمل به».

ولفت إلى أن أحد مواد هذا القانون ينص على خضوع الطلاب والعملية التعليمية داخل هذه الجامعات لقوانين وشروط الجامعة الأم، معلقًا: «دي أزمة الحقيقة إحنا بنحذر منها منذ فترة».

وروى تجرته الشخصية مع دراسة الطب، قائلا إنه رغم كونه من أوائل الثانوية العامة فإن سنوات دراسته الأولى بكلية الطب كانت شديدة الصعوبة وأنه كان في حالة نفسية سيئة، متسائلًا: «هل الناس متخيلة إن الطالب الذي حصل على 50% أو 60% يكون عنده نفس القدرة على المذاكرة والدراسة ومواجهة الصعوبات التي واجهناها».

وأضاف: «مش متخيل إن واحد لم يستطع أن يفعل ذلك في الثانوية العامة سيقدر على فعلها في كلة الطب، أو إن طالب لم يدرس المواد المؤهلة يمكنه دراسة هذه المواد بشكل متشعب».



وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة بدار الحكمة، الجمعة 23 أكتوبر الجاري، وافقت على عدد من القرارات منها إدراج شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءا من العام المقبل.

وقررت الجمعية أيضًا، إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة في «البند الثالث من المادة 20 بقانون 162 سنة 2018»، الخاص بفروع الجامعات الدولية، لينص على خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر.

وتابع أن هذه القواعد تشمل المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في ذات العام للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وذلك إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.