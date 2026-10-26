بدء المحادثات بين إيران ودول اتفاق مكة في طهران

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الاثنين، عن بدء الاجتماع الرباعي بين طهران، ودول اتفاق مكة: باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، حول «الأمن والاستقرار الإقليميين»، في العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاجتماع الرباعي المقرر عقده في طهران، اليوم الاثنين، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى من إيران والسعودية وتركيا وباكستان، قد يمهّد لاتخاذ خطوات نحو بناء منظومة أمن إقليمي تعتمد على إرادة دول المنطقة ومصالحها.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن المبادرة طُرحت خلال زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى طهران، وحظيت بترحيب إيراني، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث القضايا المؤثرة في أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن مساعي دول المنطقة إلى إنشاء آليات أمنية مشتركة، أو إعادة النظر في الآليات القائمة تمثل «خطوة إيجابية»، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الإقليمي المستدام يتطلب تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، بعيدًا عن الاعتماد على أطراف خارجية.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن جدول الأعمال سيتناول عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتداعيات الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، مؤكدًا أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن مناقشات الأمن الإقليمي.

ويشارك في الاجتماعات وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، حسبما أعلن السفير رائد قرملي وكيل وزارة الخارجية السعودية، في حسابه على منصة «إكس».

وبحسب ما نقلته قناة «الشرق» الإخبارية، يلتقي ممثلو دول اتفاقية مكة في طهران، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي رائد قرملي، إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار «استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك؛ لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وباكستان، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتاب أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع دول المنطقة كافة في سبيل تحقيق ذلك الهدف».

وتعد هذه المحادثات أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل المكون من ثلاث دول منذ أن تعرضت السعودية لهجمات متصاعدة من الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران.