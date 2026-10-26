موسكو: سنواصل العمل مع القيادة الجديدة في صربيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس الروسية اليوم الاثنين إن روسيا تعول على التعاون مع القيادة الجديدة في صربيا على الرغم من التغيير الوشيك في السلطة في بلجراد في أعقاب إجراء الانتخابات.

ويشار إلى أن صربيا تحصل على غاز رخيص نسبيا من روسيا. وقال بيسكوف إن موسكو تأمل في أن تفهم الحركة السياسية الجديدة أن التعاون مع روسيا يصب في مصلحة بلجراد، لأن صربيا تستفيد منه على وجه الخصوص.

وكانت لائحة الطلاب المعارضة قد حققت أغلبية مطلقة مفاجئة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس الأحد، بعد الحصول على نحو 53% من الأصوات، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات الصربية.

وأضاف بيسكوف" نريد أن نعرب عن أملنا أن تكون الإجراءات موجهة بصورة بناءة نحو تطوير العلاقات بصورة أكبر".

كما أشار إلى أن روسيا تأمل أن تواصل صربيا عدم الانضمام للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في بكين إن الصين على استعداد للعمل مع الحكومة الصربية الجديدة لتعزيز الصداقة التقليدية وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.