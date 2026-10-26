الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة لم يمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية

اتهم فريق من الخبراء المستقلين المكلّفين من الأمم المتحدة، في تقرير صدر الاثنين، إسرائيل بمواصلة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، اتهم التقرير القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع والضفة الغربية، تشمل التعذيب والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد.

وقال التقرير إن إسرائيل «تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية بنية تدمير الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا»، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق سيطرة القوات الإسرائيلية داخل القطاع أسهم في استمرار سقوط الضحايا.

ووفقًا للفريق، ارتفعت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من 53% إلى 60% على الأقل من إجمالي مساحة القطاع منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف التقرير أن النيران الإسرائيلية أسفرت، خلال الفترة التي تناولها، عن مقتل ما لا يقل عن 196 فلسطينيًا، بينهم 18 امرأة و32 صبيًا و11 فتاة.

اتهامات بالاعتداء الجنسي على المعتقلين

وثّق الفريق ست حالات اعتداء جنسي قال إنها ارتُكبت بحق معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخل سجن «سديه تيمان» العسكري الإسرائيلي.

وفي إحدى الحالات، أفاد التقرير بأن حراسًا اغتصبوا معتقلًا باستخدام عصا، ثم أجبروه على وضعها في فمه، ما أدى إلى تقيؤه. وفي واقعة أخرى، أُجبر معتقل على التبول بينما كان الحراس يلفّون حبلًا بلاستيكيًا حول أعضائه التناسلية.

وتناول التقرير أيضًا روايات عن اعتداءات جنسية بحق معتقلات فلسطينيات، بينها رواية تفيد بتعرّض امرأة حامل لتفتيش مهبلي تخلله لمس داخلي، وأخرى تشير إلى ضرب معتقلة وتوجيه إهانات جنسية إليها، وحرمانها من استخدام المرحاض والفوط الصحية، ما تسبب في نزيف دموي على ملابسها وكرسي الاستجواب.

أطفال قُتلوا برصاص القناصة والطائرات المسيّرة

وسلّط التقرير الضوء على مقتل أطفال فلسطينيين، بينهم رُضّع، في حوادث ربطها الفريق بعمليات نفذتها وحدات محددة من الجيش الإسرائيلي. كما أشار إلى أنواع الذخائر المستخدمة، وذكر أن بعض الأطفال قُتلوا بنيران طائرات مسيّرة رباعية المراوح أو برصاص القناصة، غالبًا بطلقة واحدة.

ونقل التقرير عن أطباء قابلهم الفريق أن نتائج التشريح في بعض الحالات تشير إلى دقة عالية في استخدام القوة، بما يرجّح أن إطلاق النار كان موجّهًا، وليس عرضيًا أو عشوائيًا.

ولفت التقرير إلى استمرار سقوط أطفال قتلى بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أكتوبر 2025، بينهم أطفال كانوا يجمعون الحطب قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يحدد المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال رئيس الفريق، سرينيفاسان موراليدار، إن الأطفال الفلسطينيين لا يزالون يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة رغم وقف إطلاق النار، متهمًا إسرائيل بتجاهل الاتفاق والضمانات التي يكفلها القانون الدولي لحماية الأطفال.

كما انتقد التقرير وصف القوات الإسرائيلية الأطفال القتلى بأنهم «مشتبه بهم»، معتبرًا أن ذلك ينقل المسئولية إلى الضحايا الفلسطينيين ويصوّرهم على أنهم تهديد أمني، بدلًا من التعامل معهم بوصفهم مدنيين قُتلوا في تلك الحوادث.