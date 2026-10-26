5 مكرمين في دورة سهير المرشدي من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إطلاق جوائز الدورة 11 بأسماء الشباب الراحلين في الفن المصري تخليداً لذكراهم

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته 11 والتي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي، 5 قامات فنية وهم، الفنان أحمد بدير من مصر، الذي يُكرم بدرع سميحة أيوب التقديرية، والفنانة ديانا لازار من رومانيا، بصفتها أفضل شخصية دولية، والكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر، بوصفه أفضل شخصية عربية، والمخرج محمد مرسي من مصر، بوصفه أفضل شخصية شابة، إلى جانب تكريم حامل اسم الدورة الفنانة سهير المرشدي.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة بحضور المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان وعددًا من الفنانين والصحفيين والإعلاميين من بينهم سهير المرشدي وأحمد بدير ورياض الخولي وحنان مطاوع .

وتتشكل لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان من الفنان رياض الخولي رئيسًا، وبعضوية كل من الفنانة الدكتورة آنا فلاديميروفنا سينكوفيتس من بيلاروسيا والمخرج والكاتب المغربي عادل مديح والمخرج العماني عدي الشنفري المخرجة والفنانة اليونانية إيمانويلا كونتوجيورجو.

وخلال المؤتمر الذي قدمه الفنان حازم القاضي، أعلن الدكتور إبراهيم السمان قائمة العروض المشاركة في مسابقة العروض الكبرى، التي تضم أربعة عروض، هي «لا أحد» من السعودية، و«متولي وشفيقة» من مصر، و«Puzzle» من رومانيا، و«المدينة الفاصلة» من قطر.

كما أعلنت الفنانة كلوديا حنا قائمة العروض المشاركة في مسابقتي مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية والمونودراما؛ إذ تضم مسابقة مسرح الشارع 3 عروض، هي «خلف الأبواب الموصدة» من العراق، و«بلا أهمية» من مصر، و«قبل طلوع النهار» من مصر.

وتضم مسابقة المونودراما أربعة عروض، هي «لورانس» من الإمارات، و«سما» من مصر، و«الصندوق المبيت» من قطر، و«الكونترباص» من مصر.

كما يتضمن برنامج العروض، عرض «Beyond Forgetting» من رومانيا، والمقرر تقديمه عبر الإنترنت.

ويقدم المهرجان ثلاث ماستر كلاس وهي "آليات الكوميديا في المسرح" يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي، و"فن التمثيل في الميكرودراما..من اللقطة إلى القلب" يقدمها المخرج مازن الغرباوي ، و"الدبلوماسية الثقافية يقدمها المخرج الروماني الدكتور قسطنطين كيرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح.

كما يقدم المهرجان أيضًا 3 ورش متخصصة وهي ورشة «حركة الجسد والكفاءة والتدفق الديناميكي في الأداء» وتقدمها الممثلة والراقصة والباحثة الرومانية أندرادا أولتان، وورشة الألعاب الدرامية للطفل والنشء وتقدمها مدربة الفنون التشكيلية والمسرحية سها كحيل، وورشة «الموسيقى والعرض المسرحي» ويقدمها المؤلف الموسيقي والملحن زياد هجرس.

وأعلن المخرج مازن الغرباوي عن إطلاق جوائز المهرجان بأسماء الشباب الراحلين في الفن المصري تخليداً لذكراهم، وتضم جوائز العروض الكبرى جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وجائزة وائل عبد الفتاح لأفضل مخرج، وجائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، وجائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة، وجائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا، وجائزة ميشيل منير لأفضل مؤلف، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة المونودراما، تشمل الجوائز جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل، وجائزة بهاء الخطيب لأفضل مخرج، وجائزة كريم عبد العليم لأفضل ممثل، وجائزة إيناس الليثي لأفضل ممثلة، وجائزة شريف بدر الدين لأفضل مؤلف، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما مسابقة الشارع، فتضم جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وجائزة محمد بطاوي للجنة التحكيم الخاصة.

وأعلن الناقد جمال عبد الناصر، مؤلف كتاب «إيزيس المسرح»، عن تفاصيل الكتاب الذي يوثق المسيرة الفنية والإنسانية للفنانة سهير المرشدي، وذلك بالتزامن مع تنظيم ندوة للاحتفاء بها وتوقيع الكتاب خلال فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.