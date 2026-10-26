فيلمان من مشروعات تخرج المعهد العالي للسينما يشاركان في مهرجان البحرين السينمائي

يشارك فيلم "سحب ولا إيداع"، إخراج حسام عزام، و"نشأت"، إخراج لورين جون، من مشروعات تخرج المعهد العالي للسينما، في مهرجان البحرين السينمائي المقرر إقامته من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، بدعم من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن.

وقال الدكتور هشام عنين، عميد المعهد العالي للسينما، إن مشاركة الفيلمين في المهرجان تتيح لطلاب المعهد عرض تجاربهم السينمائية أمام جمهور المهرجانات الدولية، وتعكس تنوع مشروعات التخرج التي يقدمها الطلاب.

وكان المعهد العالي للسينما قد حقق جائزة أفضل ممثل في مهرجان لبنان للفيلم القصير خلال أكتوبر الجاري، عن فيلم "إكسبلور"، وحصل عليها الدكتور جهاد أبو العنين، المدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية.