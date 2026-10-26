رئيسة المفوضية الأوروبية: فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات البرازيلية انتصار للديمقراطية

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، مؤكدة أن "أوروبا ستبقى بجانبه في السنوات المقبلة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة نشرتها عبر منصة "إكس": "تهانينا لصديقي لولا على فوزه الانتخابي.. إنه انتصار للديمقراطية والتعددية في البرازيل.. شراكة أوروبا مع البرازيل تزدهر وسنبقى بجانبك في السنوات المقبلة، وسنعمل معا لأجل التجارة الحرة".

وأعلنت المحكمة الانتخابية في البرازيل أمس فوز الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بولاية رابعة تاريخية، في نتيجة مفاجئة خالفت استطلاعات الرأي والسوابق السياسية، لكن منافسه السيناتور البرازيلي، فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، رفض الإقرار بالهزيمة، قائلا إنه سيطالب بإلغاء النتيجة بسبب قرار أصدره قاضٍ في المحكمة العليا أمس بتمديد فترة التصويت لمدة ساعتين.

وكان بولسونارو تصدر الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه خسر في الجولة الثانية بفارق تجاوز أربعة ملايين صوت، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق المالية البرازيلية التي كانت تراهن على فوزه.

ويشبه رفضه الاعتراف بالهزيمة رد فعل والده بعد خسارته أمام لولا عام 2022، ولم يقر جايير بولسونارو مطلقا بهزيمته، وصدر بحقه لاحقا حكم من المحكمة العليا بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويرى محللون أن إلغاء النتيجة أمر مستبعد تماما، لاسيما أن الفارق الذي خسر به فلافيو بولسونارو أمام لولا تجاوز مثلي الفارق الذي خسر به والده.