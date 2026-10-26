إندبندنت: بيرنهام يأمل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته

أعرب رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، عن أمله في عودة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي خلال حياته، معتبرا أن خروج بلاده من التكتل لم يحقق الوعود التي قطعها مؤيدوه، وألقى بظلال سلبية على الاقتصاد البريطاني.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن بيرنهام أكد، في تصريحات تلفزيونية، أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكنه أعرب عن تطلعه إلى إعادة النظر في علاقة بلاده بالتكتل على المدى الطويل.

وقال بيرنهام، خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير بريطانيا» على قناة «آي تي في»، إن تجربة السنوات العشر الماضية أظهرت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسر كما كان يأمل مؤيدوه، مشيرا إلى أن الصيغة التي انتهت إليها عملية الخروج كانت أكثر تشددا، وأثرت سلبا على الاقتصاد.

وشدد على أنه لا يريد فرض رؤيته بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على البريطانيين، مؤكدا أن القرار النهائي يجب أن يعكس إرادة المواطنين، وليس رغبة السياسيين.

وفي ملف الهجرة، رأى بيرنهام أن بريطانيا تواجه صعوبات في إحكام السيطرة على الملف، بما في ذلك إعادة المهاجرين، في ظل استمرار عبور القوارب الصغيرة إلى البلاد.

وأشار إلى أن الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي لا يحقق المصالح البريطانية بالشكل الكافي، داعيا إلى بحث سبل تحسين العلاقات مع بروكسل، دون تجاوز التعهدات السياسية القائمة خلال الدورة البرلمانية الحالية.

كما أثار بيرنهام احتمال توسيع نطاق التقارب مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا، بما قد يشمل إعادة النظر في العلاقة بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي، فضلا عن إمكانية بحث استعادة حرية التنقل بين الجانبين.

وتعيد هذه التصريحات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى واجهة النقاش السياسي، بعد الاستفتاء الذي أُجري عام 2016، وسط استمرار الجدل بشأن تداعياته الاقتصادية والتجارية، ومستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.