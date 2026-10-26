النائب محمد علاء عبدالنبي يطالب أمام الشيوخ بخطة عاجلة لإنقاذ بنك الاستثمار القومي وتمويل الصناعة

طالب النائب محمد علاء عبدالنبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وزير التخطيط بوضع خطة واضحة ومحددة بجدول زمني لإنهاء المشكلات المتراكمة التي يعاني منها بنك الاستثمار القومي، ومعالجة مديونياته وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات الحكومية والصناعات الجديدة.

وأكد عبد النبي أن بنك الاستثمار القومي أُنشئ ليكون أداة استثمارية وتنموية للدولة، تسهم في تمويل الشركات والمشروعات الحكومية ودعم خطط التنمية، إلا أن تراكم المديونيات والمشكلات المالية حدّ من قدرته على أداء دوره، رغم امتلاكه أصولا وأراضي يمكن الاستفادة منها في تعزيز موارده.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في فلسفة عمل البنك، بحيث يتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة العامة إلى ذراع استثماري فاعل يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتمويل المشروعات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب الاعتماد على الصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أهمية إنشاء قاعدة صناعية محلية لإنتاج مكونات السيارات، بدلا من الاكتفاء بتجميعها، وهو ما يستلزم توفير التمويل والاستثمار الحكومي في المراحل الأولى لتشجيع هذه الصناعات ودعم انطلاقها.

وأوضح عبد النبي أن دخول القطاع الخاص في شراكات استثمارية أمر مطلوب، لكن الأولوية تتمثل في معالجة مشكلات بنك الاستثمار القومي واستعادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية والصناعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب وزير التخطيط بتقديم خطة محددة تتضمن توقيتات واضحة لإنهاء الأزمات المالية والإدارية المتراكمة بالبنك، وآليات توفير التمويل اللازم للصناعات الجديدة، خاصة الصناعات المغذية ومكونات السيارات، بما يدعم توطين الصناعة ويخفف الضغط على الموازنة العامة.

واختتم النائب مطالبته بالتأكيد على ضرورة استعادة بنك الاستثمار القومي لدوره الأساسي في دعم الاستثمار والإنتاج وتمويل المشروعات الحكومية، ليصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.