هنا جودة تكتب التاريخ وتتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة للمرة الرابعة تواليًا

واصلت النجمة المصرية هنا جودة هيمنتها على تنس الطاولة الأفريقي، بعد تتويجها بلقب بطولة أفريقيا لفردي السيدات للعام الرابع على التوالي، إثر فوزها على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الرياضية في القارة رغم أنها لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها.

وجاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة في بدايتها، إذ حسمت هنا جودة الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 12-10، قبل أن تعادل دينا مشرف النتيجة بالفوز بالشوط الثاني 11-8. ونجحت جودة في استعادة التقدم بالفوز بالشوط الثالث 11-9، ثم فرضت سيطرتها الكاملة على الشوطين الرابع والخامس بنتيجتي 11-5 و11-4، لتحسم اللقب بنتيجة 4-1.

ويُعد هذا اللقب الرابع على التوالي لهنا جودة في منافسات فردي السيدات بالبطولة الأفريقية، بعد أن توجت باللقب لأول مرة عام 2023 بالفوز على دينا مشرف 4-1، ثم احتفظت به عام 2024 بعد مواجهة مثيرة أمام مريم الهضيبي انتهت 4-3، قبل أن تحقق لقبها الثالث عام 2025 بفوز كاسح على دينا مشرف 4-0.

ولم تقتصر إنجازات جودة في النسخة الحالية على لقب الفردي، إذ توجت بذهبية زوجي السيدات بالشراكة مع دينا مشرف، وحصدت الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط مع عمر عصر. كما ساهمت في تتويج منتخب مصر للسيدات بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الفرق، إلى جانب زميلاتها دينا مشرف ومريم الهضيبي وهند فتحي وفريدة البدوي.

وبهذه النتائج، تواصل هنا جودة وزميلاتها في المنتخب تأكيد ريادة تنس الطاولة المصري على المستوى الأفريقي، في ظل جيل واعد يجمع بين الخبرة والطموح، ويتطلع إلى مواصلة حصد الإنجازات على الساحتين القارية والدولية.