واصلت أسعار النحاس تراجعها الذي بدأ الأسبوع الماضي، مع تزايد الضغوط عليها من شركات الذكاء الاصطناعي، وتراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وانخفض المعدن بنسبة وصلت إلى 0.6% في لندن، اليوم الاثنين، بعدما سجل خسائر على مدار أسبوعين متتاليين.

وتحتاج مناجم النحاس إلى استثمارات جديدة تُقدَّر بنحو 332 مليار دولار لتجنب أزمة محتملة في الإمدادات مستقبلًا، وفقًا لتقديرات «بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس».

وحذّرت المؤسسة من أن سوق النحاس قد تواجه عجزًا في الإمدادات يصل إلى 20 مليون طن متري بحلول عام 2050، إذا لم تُضخ استثمارات رأسمالية كبيرة، ما قد يؤدي إلى ضغوط حادة على السوق ويبطئ التحول نحو الاعتماد على الكهرباء.

كما توقع المحللون دخول السوق في حالة عجز بحلول عام 2028، مع ارتفاع الطلب وصعوبة تعويض المنتجين تراجع الإنتاج من المناجم القائمة.

ومن المتوقع أن يقفز الطلب على النحاس المرتبط بالكهرباء بنسبة 89% ليصل إلى 23.3 مليون طن عام 2050، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي استهلاك المعدن.

ويُستخدم المعدن في مراكز البيانات والبنية التحتية للكهرباء.