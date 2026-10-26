ضبط شخص متهم بالترويج لبيع قطع غيار خاصة بطائرات درون

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الإنترنت القبض على شخص؛ لاتهامه بالترويج لبيع قطع غيار خاصة بطائرات "درون" بمقابل مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت ترويج شخص لبيع قطع غيار خاصة بالطائرات "درون" عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وهو مقيم بمنطقة شربين بالدقهلية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته لطائرات "درون".

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الحساب بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع إكسسوارات طائرات الدرون "بدون ترخيص"، وتحصله عليها من أحد المتاجر الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية.