الخارجية الايرانية: الاجتماع الرباعي في طهران خطوة عملية للتعاون بشأن آليات الأمن الإقليمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن "الاجتماع الرباعي، الذي جاء نتيجة مبادرات دبلوماسية وموافقة إيران، يُعد خطوة عملية للتأمل والتعاون بشأن آليات الأمن الإقليمي على أساس المصالح المشتركة"، في إشارة إلى الاجتماع المشترك بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان في طهران.

وأضاف أن "استضافة طهران لكبار المسئولين العسكريين والأمنيين من السعودية وباكستان وتركيا تُعد حدثاً محورياً في مسار تشكّل الدبلوماسية الإقليمية"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وذكر بقائي أنه "يمكن أن يكون مقدمة لأعمال أوسع لتشكيل الأمن الداخلي المنشأ. وهذا ما نؤكد عليه منذ عدة عقود. لقد أظهرت أحداث العامين الأخيرين أن الأمن المستدام والموثوق في منطقتنا لا يتحقق إلا ببناء الثقة بين دول المنطقة".

وأفاد بأنه من المقرر أن يتناول الاجتماع المقرر عقده مع الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدة الموضوعات منها الملف الفلسطيني والتوسع الإسرائيلي ولبنان وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أن مسئولين رفيعي المستوى من السعودية وباكستان وتركيا سيزورون طهران لعقد اجتماع مشترك بهدف تعزيز الأمن الإقليمي الداخلي.

وقال: "بناءً على الاتفاق، سيحضر الاجتماع وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران الأسبوع الماضي، قائلاً: "أعلن الجنرال عاصم منير، خلال اجتماعه مع اللواء محسن رضائي، قرار كبار المسئولين من السعودية وتركيا وباكستان بالتوجه إلى طهران وعقد اجتماع مشترك".