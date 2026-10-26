المرشح اليميني الخاسر اعترض على تمديد التصويت ساعتين.. فيما أفادت تقارير بأن حملته طلبت التمديد في بعض البلديات

أعلن المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الخاسر أمام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، رفضه الاعتراف بالنتائج وعزمه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغائها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استند بولسونارو في اعتراضه إلى قرار قاضي المحكمة الانتخابية العليا كريستيانو زانين تمديد التصويت ساعتين.

وقال بولسونارو في تصريحات صحفية الأحد إن ما جرى «غير مقبول»، وإن تمديد التصويت أدى إلى تغيير قواعد الانتخابات والإخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين.

وأضاف: «من المستحيل الاعتراف بانتخابات جرت بهذه الطريقة، سأطلب إلغاء النتائج».

في المقابل، أفادت تقارير في الصحافة البرازيلية بأن حملة بولسونارو نفسها كانت قد طلبت من المحكمة تمديد التصويت في بعض البلديات بولايات ميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا وساو باولو وسانتا كاتارينا.

جدل حول التمديد

وصدر قرار تمديد التصويت قبيل موعد انتهائه الرسمي عند الساعة 17:00، فيما كانت غالبية مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها.

وأوضحت المحكمة لاحقًا أن القرار اقتصر على المراكز التي لم تكن قد أغلقت، بعد طلب من حملة لولا بسبب قيود في وسائل النقل ومشكلات في المواصلات.

ووفق نتائج غير رسمية، وبعد فرز 99.89 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل لولا دا سيلفا على 51.77 بالمئة من الأصوات الصحيحة، مقابل 48.23 بالمئة لفلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.