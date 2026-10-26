سجّل 107.7 دولارات لكل ميجاواط/ ساعة وسط توترات مضيق هرمز ومخاوف من انخفاض المخزونات الأوروبية مع اقتراب الشتاء

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، الاثنين، بنسبة 2.4 بالمئة، لتسجل 107.7 دولارات لكل ميجاواط/ ساعة، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز، ومخاوف من انخفاض مستويات التخزين الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء.

وارتفع السعر، بحسب مؤشر الغاز الأوروبي المرجعي "تي تي إف"، إلى 96.1 يورو "107.7 دولارات" لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 09:30 "ت.غ".

ويأتي هذا الارتفاع وسط اضطرابات في الإمدادات على خلفية الحرب الأمريكية على إيران، وتهديدات باستهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وبحسب معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96% من احتياجاته النفطية و85% من احتياجاته من الغاز.

وتمتد أزمة الطاقة في أوروبا إلى قطاع الغاز، إذ تبلغ نسبة امتلاء المخزونات في دول الاتحاد نحو 71.5% حتى أكتوبر الجاري، مقابل متوسط موسمي يقدر بنحو 92%، وفق منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وشكلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57% من إجمالي الإمدادات، بعد تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران.

وتتعمق الأزمة مع زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ما يجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، وفق البنك الأوروبي للاستثمار.