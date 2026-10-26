مصطفى شوبير يعود لتدريبات الأهلي بعد انتهاء إجازة زفافه

عاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريبات صباح اليوم الاثنين، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها من الجهاز الفني للاحتفال بزفافه.

ونشر شوبير صورة عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها داخل صالة الألعاب الرياضية بمقر النادي الأهلي، أثناء خوضه تدريبات منفردة استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وخاض حارس الأهلي مرانًا منفردًا، في ظل حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب مصطفى شوبير عن مواجهة كيتارا بسبب إجازة زفافه، قبل أن يعود إلى التدريبات صباح اليوم، تمهيدًا للانتظام في المران الجماعي مع زملائه.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 7 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي هزيمة.

وعلى الصعيد الأفريقي، حسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد تفوقه على كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إذ فاز ذهابًا في أوغندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يجدد انتصاره في القاهرة برباعية نظيفة.