باكستان: سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا استخدمت الأراضي الأفغانية لشن هجمات

قال وزير الشئون البرلمانية الباكستاني طارق فضل شودري إن باكستان ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على البلاد، مجددًا مطالب إسلام آباد للسلطات الأفغانية بالتحرك ضد الجماعات المسلحة.

ووصف شودري، في تصريحات للصحفيين في إسلام آباد أمس الأحد، اتهامات سلطات طالبان لباكستان بأنها «لا أساس لها وغير مقبولة»، داعيًا إياها إلى معالجة ما تصفه إسلام آباد بأنه ملاذات آمنة للمسلحين في أفغانستان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس) اليوم الاثنين.

وأوضح أن باكستان قدمت إلى مسؤولين في حركة طالبان أدلة على التسلل عبر الحدود، بما في ذلك خلال المحادثات التي عُقدت في إسطنبول والدوحة.

ولفت إلى أن تلك المحادثات لم تنجح في وقف التسلل المفترض للمسلحين إلى باكستان.

وأكد شودري أن إسلام آباد تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة «في حال استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة إرهابية ضد باكستان»، مشددًا من جديد على أن بلاده سترد بحزم على الهجمات.

وتنفي سلطات طالبان مسئوليتها عن المشكلات الأمنية في باكستان، وترفض اتهامات إسلام آباد.