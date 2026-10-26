مياه الفيضانات تغمر عدة مناطق بجزيرة بوكيت التايلاندية بعد هطول أمطار غزيرة

غمرت مياه الفيضانات، اليوم الاثنين، عدة مناطق في جزيرة بوكيت التايلاندية، أحد أبرز المقاصد السياحية في البلاد، في أعقاب هطول أمطار غزيرة، حسبما قال مسئولون.

وقد غمرت مياه الفيضانات المناطق الثلاثة بالجزيرة، بما في ذلك العاصمة بوكيت سيتي.

وبدأت مستويات المياه في الانحسار بحلول وقت متأخر من صباح اليوم، ولكن بعض المناطق المنخفضة ما زالت غارقة في المياه، كما طُلب من السيارات الصغيرة تجنب الذهاب إلى هذه المناطق، حسبما قال نائب حاكم الإقليم رومدون هاياواي.

وأضاف رومدون أن بعض المناطق بالإقليم شهدت انهيارات طينية، مشيرا إلى أن المسئولين يعملون على إزالة الركام لمنع سقوطه في القنوات وعرقلة المسارات المائية.

وقد تضررت نحو 100 أسرة.

وقال رومدون إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وحذرت هيئة الأرصاد التايلاندية من هطول أمطار غزيرة ومستمرة في جنوب تايلاند حتى بعد غدٍ الأربعاء، مما قد يؤدي لوقوع المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.