إصابة 6 أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا

قال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، ميخايلو سيميكين، عبر تطبيق ​تيليجرام، اليوم الاثنين، إن هجوما روسيا على مدينة ‌زابوريجيا أسفر عن إصابة 4 أشخاص خلال الليل.

وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية على تيليجرام أن شخصين أصيبا في غارات ​روسية على منطقة تشيرنيهيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ​على تيليجرام إن قواتها استهدفت محطة كهرباء ⁠في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ​ومستودعا في المنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى محطة كهرباء ​أخرى في منطقة خملنتسكي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوزارة أنها استهدفت، بالإضافة إلى ذلك البنية التحتية لميناء في تشورنومورسك وسفينة شحن متجهة إلى ​أوديسا تستخدم لأغراض عسكرية.

وقال ​الرئيس الأوكراني، ⁠فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة بثت أمس الأحد إنه يتعين على موسكو وقف ​استهداف البنية التحتية للطاقة حتى تتوقف ​كييف ⁠عن شن الهجمات.

وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تسمح باستخدام نظام ستارشيلد، النسخة العسكرية ⁠من ​نظام ستارلينك للأقمار الصناعية، فوق ​الأراضي الروسية للكشف عن مواقع إطلاق الصواريخ أو تزويد أوكرانيا ​بصواريخ باتريوت.