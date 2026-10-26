إصابة 6 أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا

قال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، ميخايلو سيميكين، عبر تطبيق تيليجرام، اليوم الاثنين، إن هجوما روسيا على مدينة زابوريجيا أسفر عن إصابة 4 أشخاص خلال الليل.
وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية على تيليجرام أن شخصين أصيبا في غارات روسية على منطقة تشيرنيهيف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليجرام إن قواتها استهدفت محطة كهرباء في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ومستودعا في المنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى محطة كهرباء أخرى في منطقة خملنتسكي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وذكرت الوزارة أنها استهدفت، بالإضافة إلى ذلك البنية التحتية لميناء في تشورنومورسك وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا تستخدم لأغراض عسكرية.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة بثت أمس الأحد إنه يتعين على موسكو وقف استهداف البنية التحتية للطاقة حتى تتوقف كييف عن شن الهجمات.
وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تسمح باستخدام نظام ستارشيلد، النسخة العسكرية من نظام ستارلينك للأقمار الصناعية، فوق الأراضي الروسية للكشف عن مواقع إطلاق الصواريخ أو تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت.