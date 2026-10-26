نائب الرئيس الفلسطيني يهنئ لولا دا سيلفا بإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل

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هنأ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرازيل لولاية جديدة، معربا عن تمنياته له بدوام التقدم والنجاح.

وأشاد الشيخ بمواقف دا سيلفا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بالصديق الوفي والمناصر للقضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن أمنياته للشعب البرازيلي بالمزيد من الازدهار والسلام والأمن والأمان.

وحسم الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الانتخابات الرئاسية أمس الأحد بفوزه على المحافظ فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، ليضمن ولاية رابعة غير مسبوقة قبيل بلوغه 81 عاما.

وحصل لولا على 51,76% من الأصوات مقابل 48,24% لمنافسه، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقال بولسونارو إنه لن يعترف بالهزيمة وسيسعى إلى إلغاء جولة الإعادة، معتبرا تمديد فترة التصويت لمدة ساعتين أمرا "غير مقبول".

وبفوز لولا دا سيلفا، حافظت البرازيل على موقعها بين الدول القليلة التي لا يزال اليسار يحكمها في أمريكا اللاتينية، خلافا للأرجنتين وتشيلي وكولومبيا التي اتجهت نحو اليمين وتحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.