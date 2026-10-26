الهند: تبرئة زعيم المعارضة راهول غاندي في قضية تشهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

برأت محكمة ابتدائية زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، في قضية تشهير جنائي تتعلق بتصريحات يتردد أنه أدلى بها بحق وزير الداخلية أميت شاه، منهية بذلك معركة قضائية استمرت ثماني سنوات.

وأصدرت محكمة ابتدائية في مدينة سلطان بور بولاية أوتار براديش الحكم اليوم الاثنين.

وتتعلق القضية بتصريحات يتردد أن غاندي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية لانتخابات الجمعية التشريعية في ولاية كارناتاكا عام 2018، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان غاندي، المنتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الهندي، قد مثل أمام المحكمة الخاصة المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أعضاء البرلمان في فبراير 2024، وحصل على الإفراج بكفالة.

وحددت المحكمة موعدا للنطق بالحكم في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اختتام المرافعات في القضية.

وتُعد هذه القضية واحدة من عدة دعاوى تشهير واجهها غاندي على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقيادات حزب بهاراتيا جاناتا.