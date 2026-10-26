الرئيس الإيراني يزور موسكو للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان يتوجه إلى موسكو، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، سيلقي بزشكيان، كلمة خلال القمة، ويعقد لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع استضافة العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، اجتماعًا يضم مسئولين إيرانيين وممثلين عن السعودية وتركيا وباكستان، لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة الراهنة.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية السعودية، رائد قرملي، أن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيترأس وفد المملكة في الاجتماع، بمشاركة رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على رأس وفدي بلديهما.

وأوضح قرملي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن المشاركين سيلتقون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الدول المشاركة لخفض التصعيد، وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاجتماع قد يمهّد لاتخاذ خطوات نحو إنشاء منظومة أمن إقليمي تستند إلى إرادة دول المنطقة ومصالحها.

وأوضح بقائي، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن المبادرة طُرحت خلال زيارة عاصم منير إلى طهران، وحظيت بترحيب إيراني، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتناول أبرز القضايا المؤثرة في أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن جدول الأعمال يشمل التطورات في الأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى جانب تداعيات الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة لتأسيس آليات أمنية مشتركة.