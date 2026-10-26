العاهل الأردني: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن منفذي الهجوم الإرهابي على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك «لن يفلتوا من العقاب»، وذلك عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليهم خلال عملية أمنية نفذتها فجر الاثنين.

وقال الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم. قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني. رحم الله الشهداء وشفى المصابين وحفظ وطننا وشعبنا من كل شر وسوء».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على منفذي عملية كنيسة حمود الإرهابية، وذلك خلال مداهمة مشتركة تمت فجر الاثنين في مدينة الكرك.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية حمود في محافظة الكرك.

وأكدت المديرية أن الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، إذ طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنيّة.

وتابعت المديرية أنه ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا عملياتية واستخباراتية كبيرة لتحديد موقع منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في الكرك، منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن القبض على منفذي الهجوم الإرهابي.

وأوضح الفراية، في تصريحات لقناة «المملكة» الأردنية، أن الإرهابيين أبدوا مقاومة شرسة لقوى الأمن، مؤكدًا إلقاء القبض عليهم بعد تعرضهم لإصابات بالغة.