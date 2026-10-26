فينيسيوس يوجه رسالة ساخرة لبرشلونة بعد فوز الريال في الكلاسيكو

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رسالة استفزازية إلى جماهير برشلونة عقب فوز فريقه في الكلاسيكو على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، مستندًا إلى سجل النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، الذي يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 15 لقبًا.

واستغل نجم ريال مدريد أجواء الاحتفال بالانتصار للسخرية من جماهير الغريم الكتالوني، في لقطة أعادت تسليط الضوء على التنافس التاريخي بين الفريقين، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من نتائج المواجهات المباشرة، ليشمل صراع الإنجازات والألقاب الأوروبية.

ونشر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة يظهر خلالها وهو يمسح على الرقم 15، في إشارة إلى عدد ألقاب النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رسالة ساخرة تلمّح إلى تفوق فريقه القاري.

ويُعد التفوق الأوروبي أحد أبرز مصادر فخر جماهير ريال مدريد، في ظل احتفاظ النادي بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة القارية، وهو ما يمنح مثل هذه الإشارات بُعدًا إضافيًا في المنافسة مع برشلونة.

ولم تقتصر أجواء الاحتفال على الإشارة إلى الألقاب الأوروبية، إذ ظهر فينيسيوس مبتسمًا وسط أجواء احتفالية عقب الانتصار، في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعل الجماهير.

ومنح الانتصار في ملعب كامب نو لاعبي ريال مدريد فرصة للاحتفال أمام غريمهم التاريخي، فيما أثارت المباراة تفاعلًا واسعًا بين جماهير الناديين، في ظل أهمية المواجهة وتأثيرها على مسار المنافسة في الدوري الإسباني.

وخطف فينيسيوس جونيور الأنظار عقب انتصار ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في مباراة سجل خلالها كيليان مبابي هدفي الفريق الملكي، بينما أحرز رافينيا هدف الفريق الكتالوني الوحيد، قبل أن يوجه النجم البرازيلي رسالة ساخرة لجماهير الغريم التقليدي، مستحضرًا حصيلة ريال مدريد البالغة 15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.